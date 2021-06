«Ero un peperino tifoso dell'Ascoli»

Vivace, espansivo e impegnato in mille attività. L'adolescenza di Fabrizio Zappasodi è stata un periodo di continua effervescenza: «Una vita piena tra scuola, sport e altre attività a cui mi dedicavo - racconta Fabrizio - ma avevo dei paletti dai miei genitori: tennis non più di due volte a settimana, poi gli allenamenti di pallavolo e musica, suonavo la chitarra classica. E poi gli amici!».

Dopo le elementari dalle suore, le medie D'Azeglio: «Ho avuto un'infanzia felice e sono cresciuto al centro della città, fra via del Trivio e via D'Ancaria, nella casa dove tuttora abita mia madre Lucilla». La mamma di Fabrizio è originaria di Roma, suo nonno materno era il professor Francesco Ojetti, medico chirurgo. Il papà di Fabrizio, Giuseppe, scomparso prematuramente a 53 anni, era invece originario di Spinetoli.

La famiglia

«Sono il maggiore di tre figli maschi - specifica Fabrizio - e per mia mamma rimanere vedova a 47 anni con me, Filippo ed Emanuele non è stato semplice. Alla morte di mio padre sono ritornato da Roma, dove studiavo. Ero alla Residenze universitarie internazionali della Fondazione Rui legata all'Opus Dei, con borsa di studio. Sveglia alle 6,30 per partire dall'Eur e arrivare in metropolitana alla stazione. Arrivato davanti ai cancelli, iniziava la corsa folle per accaparrarsi un posto in aula. Eravamo tantissimi». Grazie alla Rui, a cui Fabrizio deve molto della sua crescita umana e formativa, ha conosciuto sua moglie Benedetta: «Lei è ascolana. A circa 19 anni ha avvertito un'esigenza interiore di cambiamento che si è tradotta in un viaggio in missione nel Messico. Al ritorno, voleva approfondire la conoscenza sull'Opus Dei, a causa delle voci discordanti. Chiede consiglio a padre Saverio del Santuario dell'Ambro e lui dà il mio numero, sapendo che ero stato alla Rui. Ci siamo conosciuti così. Un canale alternativo per incontrare quella che poi è diventata mia moglie - scherza Fabrizio - rispetto a feste e presentazioni fra amici!». Fili invisibili e provvidenziali che hanno delineato la vita del giovane Zappasodi: «Ogni volta che si chiudeva una porta, si è aperto un portone». Socievole, estroverso, sempre pronto ad attaccar bottone.

Il tifo

Tifoso sfegatato dell'Ascoli Calcio, con abbonamento in curva: «Ho seguito anche in trasferta tutto il periodo della serie A. Ero compagno di banco di Francesco Colautti. Memorabile il giorno successivo alla partita Ascoli-Lazio vinta 1 a 0 con il gol di suo papà su punizione. E mi ricordo ancora un Ascoli-Cagliari 2 a 0, decisivo per la salvezza».

La musica

Il complesso giovanile dove suona il basso nelle feste di quartiere, la colonna sonora dei Blues Brothers, il film di Rocky nel cuore - il quarto è stato una bomba di adrenalina, visto al Supercinema -, le feste all'Olimpia e le passeggiate in Piazza del Popolo. «Da giovane ero un peperino - riflette Fabrizio - il contrario di quello che sono oggi. Ricordo l'impegno nei comitati studenteschi, come mi accendevo ai tornei di pallavolo fra scuole. Giocavo a livello agonistico come alzatore ed ero stato selezionato nella squadra del liceo. La scuola mi piaceva, ho studiato con docenti bravissimi. La mia materia preferita era filosofia. L'allora professore, il padre sacramentino Leopoldo Cristinelli, era capace di impostare dei dialoghi che aprivano squarci di luce sulla vita».

Le relazioni

La dimensione delle relazioni umane è stata fondamentale, messa a frutto nella vita matura: «Il mio impegno forte nell'Azione Cattolica nell'età dell'adolescenza nella parrocchia di San Pietro Martire e a livello diocesano mi ha aiutato nel servizio agli altri. Anche il contatto con i ragazzi più piccoli quando ero educatore. L'ambiente dell'oratorio e parrocchiale mi ha trasmesso quel senso di spirito di comunità, di coesione sociale che si è un po' perso. Relazioni forti con gli altri che ho coltivato alla RUI e ho riscoperto. E che cerco di riscoprire nel lavoro che faccio. Perché credo che l'elemento in grado di fare la differenza sia la capacità delle persone di parlarsi e di stabilire delle relazioni».

Francesca Gironelli

