«Ero un attaccante ma quante botte»

Minimo sforzo e massimo risultato. Questo l'obiettivo del giovane Claudio Angelini tra i banchi di scuola e fra i primi della classe, che cercava di essere uno studente diligente ma con moderazione: «Quando mia madre andava ai colloqui con i professori - racconta con fare scherzoso il medico - si sentiva dire sempre che andavo bene a scuola ma che potevo impegnarmi di più». Dopo le scuole elementari e le medie a Massa Martana, il giovane Claudio sceglie il liceo scientifico a Todi: «La scuola mi interessava, amavo le materie scientifiche e anche il francese. In classe eravamo molto affiatati e anche abbastanza indisciplinati. Quello che ricordo bene - racconta Angelini tornando indietro nel tempo - sono i momenti delle gite. Soprattutto quella dell'ultimo anno in Costa Azzurra. Fu memorabile, compresa la fuga notturna dall'albergo in cerca di una discoteca».

La musica

La musica è stata una delle passioni: «Ascoltavo di tutto, mi sono sempre piaciuti molti generi musicali. Un classico di quando marinavamo la scuola era De Gregori ma poi c'erano il rock di Bruce Springsteen, i Deep Purple, i Pink Floyd e i Led Zeppelin. Mi piaceva anche il reggae di Bob Marley». Angelini ha anche un trascorso da musicista: «Ho studiato solfeggio cantato e la tromba in si bemolle. Facevo parte di un complesso e con gli amici andavamo a fare le serate. Ho iniziato con la scuola del paese, ero la prima tromba nella banda cittadina. La musica mi è sempre piaciuta, addirittura - aggiunge Angelini - qualche anno fa ho ripreso a suonare la tastiera ma adesso ho poco tempo per esercitarmi». L'attività fisica è un pallino: «A quei tempi giocavo a calcio, come tutti i ragazzi di quell'età, ma praticavo anche altri sport come la pallavolo. Comunque, proprio in quel periodo, ho capito che il calcio non faceva per me: giocavo come attaccante, ho fatto due o tre campionati, ed ero arrivato in terza categoria. Però ero il più giovane, mi scontravo con gente di trent'anni e me le davano. Ho capito - aggiunge ridendo - che era meglio appendere le scarpe al chiodo».

Il movimento

La voglia di movimento è sempre stata forte: «Mi piaceva la bicicletta e le gare erano un classico fra noi ragazzi. Era il mezzo di trasporto della mia giovinezza, fino a quando mi hanno comprato il primo motorino, un Garelli Mosquito 38 con il rullo che pigiava sulla ruota. Poi è arrivata la prima moto, il modello Morini 3 ½, e dopo la Honda 400 Four». Perugia è il luogo del cuore: proprio durante gli studi ha conosciuto sua moglie Vincenzina che da Servigliano andava a in Umbria per studiare: «A quel tempo - racconta Claudio Angelini - c'era l'autolinea Amadio che faceva la spola con le Marche e gli autisti, scherzosamente, dicevano alle ragazze che erano fortunate perché a Perugia avrebbero sicuramente trovato marito!».

Le letture

Fra le letture preferite di Claudio adolescente c'è La Storia di Elsa Morante ma Angelini ricorda anche il primo libro: «Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, che ho poi riletto tante volte. Mi piacevano anche i fumetti. Ho cominciato con Topolino e ho collezionato anche Diabolik e Zagor». Con gli amici, Claudio andava spesso al cinema: «Ancora c'erano le domeniche dell'austerity e a Todi, che distava da Massa Martana quasi 15 chilometri, si arrivava con il pullman, oppure in auto quando si poteva con le targhe alterne. Comunque, il mezzo più in voga in quegli anni era l'autostop!».

La medicina

Il giovane Angelini ha sempre avuto le idee chiare: «Ho scelto di fare il medico perché avevo forte ammirazione per il nostro dottore di famiglia. Negli anni di studio mi ha aiutato tanto il fatto di mettermi sempre in gioco, di andare avanti e di rialzarmi nelle cadute». Il Claudio ventenne di allora, con l'esperienza di oggi, trasmette un messaggio importante: «In questa realtà dinamica, con rapidi cambiamenti e metamorfosi, ci vogliono ancor più tenacia e costanza per raggiungere gli obiettivi. Soprattutto, auguro ai ragazzi di sviluppare quella che adesso chiamiamo resilienza, per superare al meglio ogni situazione».

Francesca Gironelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

