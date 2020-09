«Era meglio posticipare l'apertura dopo il voto»

ASCOLI «Posticipare la riapertura delle scuole a dopo le elezioni e un'adeguata santificazione». E' quanto fanno sapere dal sindacato dei pensionati provinciale Spi Cgil. «Siamo molto preoccupati spiegano dal sindacato - per la salute degli anziani, ma non solo. Il Covid - 19 ha colpito e mietuto vittime non solo tra la popolazione anziana ma anche tra i giovani, soprattutto tra gli operatori della sanità che si sono adoperati in modo assiduo. Il virus però è ancora in circolazione, è subdolo, si nasconde, ed è pronto a colpire ancora. Per questo continuiamo a mettere in atto tutte le misure preventive come l'utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani, il rispetto del distanziamento sociale per evitare una recrudescenza del fenomeno. Noi continueremo a seguire le indicazioni che ci sono state fornite per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari». Durante il periodo dei lockdown i nonni pensionati collaboratori dello Spi sono stati molto attivi sui social e telefonicamente. «Abbiamo telefonato ai nostri iscritti spiega la segretaria provinciale Teresa Cirillo - per conoscere il loro stato di salute, considerando che molti vivono da soli. E in queste circostanze sentire una voce amica, anche per solo qualche minuto, è di grande conforto. E lo è stato anche per noi. Inoltre a livello regionale sono stati realizzati dei video inerenti corsi di ginnastica dolce che noi inviavamo ai nostri scritti, e che venivano trasmessi sul canale di una televisione locale, proprio perché gli anziani non restassero inattivi anche durante il periodo delle restrizioni».

