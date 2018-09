Energia e ambiente Serve l'ok regionale per il via ai progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIOASCOLI Si attende l'ok della Regione, dopo la rimodulazione degli interventi da parte dell'Arengo, per sbloccare gli interventi del progetto From past to smart, finanziato con 6,7 milioni di euro. Con il parere positivo dell'ente regionale, infatti, l'Amministrazione comunale potrà procedere con l'avvio delle varie opere e attività previste. Opere anche importanti quali, ad esempio, l'efficientamento energetico-ambientale del Polo S.Agostino (con 400.000 euro di dotazione); così come il progetto Smart mobility per la...