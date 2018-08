Emergenza sfollati Il 31 agosto tutti fuori da alberghi e b&b

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL POST SISMAASCOLI La caccia agli alloggi è già iniziata: adesso l'emergenza è per quelle famiglie sfollate che dovranno lasciare alberghi e b&b per fine agosto. Con l'Arengo che si ritrova, sulla base delle nuove indicazioni arrivate a due anni dalle prime scosse telluriche, a dover tamponare questa situazione che riguarda proprio quei nuclei familiari finora ospitati in strutture ricettive a causa dell'inagibilità delle loro abitazioni. Ed ecco, allora, un bando per chiedere a tutti i proprietari di appartamenti da affittare di fare un...