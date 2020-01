Eliminate 8 aree di sosta riservate ai residenti , è polemica

LA PROTESTA

ASCOLI Sono state eliminate otto aree di sosta riservate ai residenti di via Ricci, Angelini e vie limitrofe. A questo proposito un gruppo di cittadini ha deciso di scrivere al sindaco di Ascoli Fioravanti: « Egregio signor sindaco, come certamente saprà, nella nostra città, il problema dei parcheggi è sempre stato un tema molto caldo, specie quelli riservati ai residenti, considerati troppo pochi rispetto al numero degli abitanti. Anche nell'anno 2019, molti ascolani, pur con una certa riluttanza, hanno deciso di rinnovare l'abbonamento annuale, al costo di 25 euro, per garantirsi qualche possibilità in più di trovare un parcheggio nei pressi della propria abitazione. Recentemente, però, i residenti di via Francesco Ricci, via Dino Angelini e vie limitrofe, hanno avuto l'amara sorpresa di vedere sparire altri tre posti auto a loro riservati che, sommati con i precedenti, ammontano a ben otto stalli. Questo fatto ha innescato malcontento nei residenti, molti dei quali continuano a parcheggiare sugli spazi interdetti rischiando di essere contravvenzionati».

La critica

Una critica al comune, quindi, appare doverosa farla. «Quando uno stipula un accordo non può tollerare di vedere cambiare, dall'oggi al domani, le carte in tavola. Ancora una volta i residenti sono stati penalizzati e, ai più, non sembra che l'amministrazione comunale si sia comportata bene». Negli anni, infatti, due posti auto sono stati sottratti in via Dino Angelini, uno per realizzare l'attraversamento pedonale rialzato mentre l'altro, in prossimità dell'ufficio postale, è stato convertito in zona blu». «In via Francesco Ricci, inoltre, dopo la ristrutturazione del marciapiede, lato sud, ed il rifacimento dell'asfalto, nel realizzare la nuova segnaletica orizzontale, sono stati eliminati, sul lato nord, almeno quattro posti auto riservati ai residenti. Altri due posti auto si sono volatilizzati causa la recente realizzazione di un tratto di marciapiede sul lato nord di via Ricci. Preso atto che in Centro Storico c'è carenza di parcheggi e trovarne uno sta diventando sempre più difficile, in particolar modo quando le vie sono interdette causa la pulizia delle strade, l'auspicio dei residenti è che il comune provveda a risolvere, quanto prima, tale situazione considerato, altresì, che nelle predette vie, come è stato detto, ai residenti sono stati sottratti ben otto spazi di sosta. Stante ciò, le chiede cortesemente di fissargli un appuntamento al fine di discutere sullo spazio adiacente l'anfiteatro romano, oggi utilizzato come parcheggio libero».

Roberto Cestarelli

