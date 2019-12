Elezioni regionali «C'è bisogno di discontinuità nelle candidature»

LA PROPOSTA

ASCOLI Vertice dei comitati di Italia Viva di Ascoli, Acquaviva e Monteprandone. I comitati auspicano che anche nelle Marche, come in Emilia, si possa costituire una ampia coalizione di centrosinistra, compatta e coesa, che possa portare la Regione Marche ad una sfida competitiva e propositiva, dalla quale emergano proposte di rilancio per tutto il territorio e da cui si evinca una convinta spinta ad un cambio di passo. «soltanto forze politiche progressiste che credono nel vero riformismo - afferma Stella Origlia - possono assicurare un rilancio economico significativo dei settori produttivi presenti nelle Marche, guardando all'innovazione come obiettivo primario e allo snellimento delle procedure burocratiche, per assicurare all'azione amministrativa efficienza ed efficacia dei risultati. Occorrono competenza e capacità decisionale, fermezza nella scelta di figure amministrative esperte che possano segnare una vera svolta». Per Italia Viva tutto ciò deve essere accompagnato dall'indicazione di una leadership forte, rappresentativa, ampiamente condivisa, che segni una discontinuità con il passato e che abbia a suo carico esperienze significative di buon governo, riconosciute nel nostro territorio marchigiano e non solo.

