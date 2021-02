Elena Stipa esce dalla Lega e dal gruppo consiliare

LA POLITICA

ASCOLI Il consigliere comunale Elena Stipa lascia la Lega e il gruppo consiliare, ma resta nell'assise cittadina tra i banchi della maggioranza. «È una decisione sofferta - sostiene - giunta dopo quasi sei anni di orgoglioso impegno per il movimento e di militanza. Anni intensi, ricchi di traguardi raggiunti e di successi sia personali che di squadra, come la vittoria alle comunali del 2019 che ha visto eletto il sindaco Marco Fioravanti e me sugli scranni di Palazzo dei Capitani. Ma è stata pure una scelta meditata da tempo. Sono nella Lega fin dalla sua ricostituzione ad Ascoli; pertanto, conoscendo la sua genesi, non ho condiviso alcuni recenti fatti. Mi riferisco a scelte e situazioni, imposte a livello territoriale nel partito, che reputo contrarie ai principi e agli ideali che mi hanno convinta a tesserarmi con la Lega».

La linea

«La direzione presa - prosegue - quella di un partito inteso come contenitore che accoglie persone ed espressioni di matrici politiche differenti tra loro, non mi convince da tempo. La politica vede sì, al proprio interno, compromessi e diplomazia, ma non comprende a mio avviso la necessità di snaturare la propria identità di valori. Pertanto, poiché ho deciso di entrare in politica per fare' e nell'ottica di contribuire ad una crescita della città, non ho potuto far finta di niente. C'è poi una questione di correttezza: nel maggio 2019 ho preso un impegno di serietà con chi mi ha eletto, ossia lavorare per il bene comune. Convinta di lasciare il partito nella massima trasparenza, resta in me l'orgoglio di aver fatto parte di una grande e bella famiglia e di essere stata una appassionata militante che ha cercato di dare il massimo per la crescita del partito sul territorio. Lascio un bel pezzo di cuore per via dei tanti bei momenti vissuti. Il mio impegno nell'amministrazione non cambia. Anzi, prosegue con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di fare. Ringrazio il capogruppo Mauro Agostini e i colleghi consiglieri Flavia Cenciarini, Patrizia Petracci e Maurizio Simonetti, il responsabile del tesseramento Fabio Marucci ed i neocommissari Roberto Maravalli e Flavio Echites».

