Edificio in pericolo a Porchiano, l'Arengo stanzia 200mila euro

ASCOLI Via libera all'intervento per arginare l'elevato rischio dissesto nella zona di Porchiano. I lavori partiranno già nei prossimi giorni, essendo stata individuata la ditta aggiudicataria. Si tratta di un intervento che costerà 200mila euro e servirà ad intervenire in una zona per la quale l'Arengo aveva già richiesto una modifica al Piano per l'assetto idrogeologico proprio per un inserimento tra le aree a rischio dissesto elevato.

L'accelerazione dei lavori è stata voluta dall'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli in linea con la volontà del sindaco Marco Fioravanti. L'intervento si rende necessario non solo per il rischio dissesto elevato, ma anche per il pericolo che incombe su un edificio mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti di Porchiano, centro abitato a 6 chilometri dalla città che, a causa del complicarsi della situazione a livello geomorfologico ora vede aumentate le criticità con il rischio di dissesti importanti. Il Comune ha già chiesto un ampliamento della perimetrazione della zona a rischio con una classe di vulnerabilità indicata a livello V5, ovvero una situazione in cui «gli elementi a rischio possono essere distrutti, gravemente danneggiati o esiste la possibilità che vengano messe a repentaglio vite umane».

L'Arengo aveva anche ricevuto la segnalazione dai proprietari e residenti di un immobile danneggiato ed aveva effettuato dei sopralluoghi. Il peggioramento della situazione risulta essersi concretizzato in un «progressivo arretramento delle testate dei solchi più alti e il coinvolgimento dell'edificio in cresta». Un edificio, dunque, a forte rischio. Le cause dell'evoluzione del dissesto idrogeologico vanno dalla natura e struttura geologica del substrato affiorante, all'elevata pendenza dei versanti, alla scarsa permeabilità delle argille, al disfacimento meccanico dei terreni a carico delle acque correnti così come ad azioni antropiche legate al disboscamento ed alle pratiche agricole svolte lungo i versanti e l'arretramento progressivo delle testate dei solchi più a monte.

