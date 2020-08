Ecco le sentinelle contro il degrado

L'INTESA

ASCOLI È stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la tutela del decoro urbano della città tra l'Arengo e il Coordinamento Antidegrado per Ascoli. Un accordo che intende favorire la collaborazione tra il Comune e le associazioni di volontariato del territorio che hanno come primo obiettivo la lotta al degrado e la tutela del vasto bene pubblico della città. Il protocollo ha una durata di due anni ed è stato firmato dal sindaco Marco Fioravanti e Nazzareno Galanti in rappresentanza del Coordinamento anti degrado.

Il supporto

Entrando nel dettaglio dell'accordo, si creerà un supporto alle attività istituzionali del Comune con particolare riferimento alle attività di tutela e salvaguardia del decoro urbano e opere di sensibilizzazione attraverso iniziative e progetti rivolti alla cittadinanza e, in particolare, alle scuole cittadine. In più, il Comune si impegna ad istituire e convocare periodicamente un tavolo di lavoro che programmerà e coordinerà le varie attività. Il sindaco Marco Fioravanti spiega che «ci sono due attività principali che abbiamo individuato con questo accordo: il primo era identificare il consigliere che si occupa delle varie situazioni di degrado, con la successiva nomina di Piera Seghetti e, successivamente ideare un progetto dove si crea una sinergia con tutte le associazioni per le azioni di recupero per la città».

La partecipazione

« C'è la volontà di fare progetti di partecipazione popolare - prosegue - per non far voltare nessuno dall'altra parte e avere sempre un atteggiamento propositivo. In più, saranno previste sanzioni nei confronti di chi affigge locandine sulle vetrine inutilizzate» dice Fioravanti. «Coinvolgeremo il coordinamento anche sulle future installazioni cittadine che abbiamo in mente di utilizzare per la stagione invernale». «Noi abbiamo sempre cercato la collaborazione con tutti gli attori della città. Spetta a noi approfittare di questa occasione per impegnarsi e rispettare gli accordi presi» aggiunge Nazzareno Galanti, del Coordinamento anti degrado.

L'impegno

«Il nostro impegno è sempre volto unicamente per il bene di Ascoli. Noi non facciamo battaglie politiche e sociali: l'unico interesse è la crescita della città e sembra che tutti gli elementi per concretizzare qualcosa di importante ci sono». « Dopo questo periodo di pausa forzata abbiamo ricominciato le nostre attività» spiega il consigliere con delega al degrado urbano Piera Seghetti. «Siamo riusciti a compiere qualche azione concreta come la sistemazione del portale di San Francesco e delle mura dell'auditorium Neroni. Le osservazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini sulla pagina Facebook del Coordinamento sono tante e vogliamo risolverle tutte». L'assessore con delega all'associazionismo Massimiliano Brugni aggiunge che «sul decoro urbano ci saranno sempre azioni importanti e segnalo la grande partecipazione attiva dei cittadini: chi amministra deve saper ascoltare i cittadini». « Il miglioramento della bellezza e dell'accoglienza è fondamentale anche per i nostri commercianti» conclude l'assessore al Commercio Nico Stallone.

Cristiano Pietropaolo

