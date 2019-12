Ecco il Presepe vivente con oltre 150 figuranti

LA TRADIZIONE

ASCOLI I frati zampognari arricchiranno il Natale del territorio. Si tratta di coloro che compongono la comunità Discepoli di Marisa di Nazareth di Rotella, i quali saranno in centro il prossimo 22 dicembre in occasione della Fiera per presentare prodotti tipici e creazioni di artigianato, oltre ad offrire musiche eseguite dalle zampogne, antichi e tradizionali strumenti del Natale. Le bancarelle, ubicate sotto la Loggia dei Mercanti, metteranno in mostra prodotti alimentari . Poi, dal 27 al 29 dicembre, alle ore 16 presso l'antico borgo di Poggio Canoso del comune di Rotella, per il quinto anno consecutivo i frati daranno vita ad un presepe vivente costituito da 150 figuranti. Si tratta di una riflessione cristiana, offerta gratuitamente agli spettatori allo scopo di condividere il clima della Natività tra suoni, sapori, profumi e melodie di strumenti antichi. Il Presepe vivente, che vedrà figuranti indossare abiti ispirati all'epoca, sarà allestito in uno scenario che verrà percorso a piedi, all'inizio del quale i partecipanti potranno cambiare il denaro corrente con quello dell'epoca, appositamente realizzato per l'evento. Con queste monete sarà possibile assaggiare specialità alimentari presenti lungo l'itinerario, che provengono dalla cooperativa agricola gestita dagli stessi frati denominata Sant'Antonio Abate.Una comunità che da oltre 20 anni nei propri laboratori produce anche candele, manufatti in terracotta e utensili in legno.« In occasione del Presepe, dalla piazza di Rotella partiranno quattro bus navetta gratuiti e un trenino per bambini per poter arrivare al borgo » ha spiegato durante la presentazione dell'evento Padre Roberto Basilico, certo di poter in questo modo accontentare i circa tremila visitatori che annualmente fanno tappa per l'occasione a Poggio Canoso.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA