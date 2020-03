Ecco i nuovi posti con il disco orario

LA SOSTA

ASCOLI Nuovi posti a disco orario nella zona di via Genova e una rivisitazione degli stalli, delle regole e della segnaletica in tutta la zona tra il Forte Malatesta e la zona dello Squarcia. E' quanto dispone un'ordinanza dell'Arengo proprio riguardo la rimodulazione della sosta in diverse zone della città. Tanti ritocchi che interessano gli automobilisti ascolani in genere ed i residenti o titolari di autorizzazioni.

I nuovi parcheggi a tempo

Il recente provvedimento dell'Arengo istituisce, innanzitutto, una serie di parcheggi liberi con disco orario nella zona di via Genova. Per la precisione, sul lato ovest della via, per tutto il tratto adiacente il muro perimetrale del nuovo punto vendita Eurospin, è stata istituita l'offerta di sosta regolamentata a tempo con esposizione di disco orario (per un massimo di 3 ore) nella fascia oraria 8-20. Al di fuori dell'orario indicato e nei giorni festivi, la sosta è libera. Una soluzione simile è stata prevista anche in viale Federici, a Campo Parignano, per il tratto compreso dal civico 83 fino all'intersezione con viale Vellei, disciplinando l'offerta di sosta esistente con l'istituzione, nei giorni feriali, di spazi di sosta regolamentata con disco orario (massimo 60 minuti) nella fascia oraria tra le 9 e le 18. Al di fuori di questo orario e nei giorni festivi, i posteggi saranno utilizzabili solo dai residenti nella Ztl 4, ovvero nello stesso quartiere di Campo Parignano.

Altre modifiche

Altre modifiche alla sosta e alla relativa segnaletica riguardano altre due zone: quella di via delle Terme, nella zona tra il Forte Malatesta e lo Squarcia, e quella di piazza Roma. Per quanto riguarda la prima area nuovamente regolamentata, proprio in via delle Terme è stata definita la rimozione della fioriera oggetto di continue manomissioni e non più funzionale oltreché pregiudizievole alla sicurezza. Prevista, inoltre, la realizzazione sul lato est della via di cinque stalli di sosta da riservare ai veicoli muniti di autorizzazione e quindi ai residenti, con la riconferma del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest imposto nel tratto dopo gli stalli di sosta a pagamento per tutto il fronte dell'edificio sede del sestiere di Porta Maggiore fino al cancello di ingresso al prato. Inoltre, si è deciso di realizzare una zebratura obliqua sul lato est di via delle Terme per il tratto antistante il muro perimetrale del Forte Malatesta. In piazza Roma, invece, è stata revocata la sosta per i ciclomotori sul lato ovest nel tratto compreso dall'intersezione con via XX Settembre fino al civico 11. Con divieto di sosta e rimozione coatta con orario 0-24.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA