Ecco gli Angeli del legno per riparare le panchine

L'INIZIATIVA

ASCOLI L'obiettivo è quello di ridare dignità alla città, riqualificando l'immagine di luoghi bellissimi ma troppo spesso deturpati e abbandonati. Per volontà del direttivo del sestiere di Porta Maggiore stanno per nascere gli Angeli del legno, coloro che da settembre saranno preposti alla manutenzione delle panchine deturpate della città. È infatti intenzione dei neroverdi dare inizio ad una attività di volontariato per trattare con l'ausilio anche di vernici protettive tutte quei sedili in legno presenti negli spazi verdi e viali della città, partendo proprio dai giardini pubblici e dalle location del quartiere di Porta Maggiore.

Lo scopo è dare nuova vita al verde, garantendo una manutenzione nel tempo. Prima dell'autunno 2020 saranno messi in campo numerosi volontari che, debitamente istruiti, saranno al centro di un'attività non pericolosa in quanto prevista in spazi interdetti al traffico e che non necessita di lavorazioni in altezza ma solo di mascherina e guanti protettivi, oltre ovviamente a pennello e vernice, Non mancheranno professionisti attrezzati con utensili per lavorare il legno e rapporti di stretta collaborazione con l'Arengo.

fi. fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

