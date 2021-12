È una Fiera di Natale extralarge

L'APPUNTAMENTO

ASCOLI Sarà una fiera di Natale all'insegna della sicurezza, dello shopping e della solidarietà. Della sicurezza perché c'è un'ordinanza del sindaco che richiama alle severe norme antipandemia; dello shopping perché una golosa occasione per comperare gli ultimi regali; della solidarietà perché torna l'iniziativa di beneficenza della Carica dei Babbo Natale.

Il programma

Domani, dalle 8 alle 20, in gran parte del centro storico tornerà uno degli appuntamenti più attesi dagli ascolani. Saranno 228 gli espositori presenti che saranno coordinati e controllati dagli agenti delle forze dell'ordine per evitare ammassamenti e accertarsi che tutti indossino la mascherina. «L'obiettivo è quello di dare vita ad una manifestazione senza rischi. Per l'occasione abbiamo predisposto 20 steward, il cui compito sarà proprio quello di controllare l'afflusso delle persone» spiega l'assessore Monia Vallesi.

I settori

L'edizione 2021 dell'evento potrà contare su espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Il settore dedicato al food sarà accolto in piazza Roma, quello dei prodotti agricoli all'interno del chiostro di San Francesco. «In piazza Sant'Agostino e nel vicino tratto di Corso Mazzini ci saranno come sempre gli artigiani e gli hobbysti» prosegue l'assessore Vallesi, evidenziando che, a causa dei numerosi cantieri in corso Trento e Trieste, gli espositori saranno solo in un tratto. «Le bancarelle che non potranno essere collocate in corso Trento e Trieste andranno invece in via Dino Angelini» sottolinea, ricordando che per l'arrivo dei mezzi dei commercianti tutte le zone interessate dalla Fiera di Natale dovranno essere sgombrate dalla sosta delle auto sin dalla sera precedente.

I volontari

L'evento coinvolgerà tanti volontari con la Carica dei Babbo Natale, che ogni anno permette di ottenere somme di denaro a favore di chi opera nell'ambito del sociale. Stavolta l'azione benefica, organizzata come sempre dall'associazione Ascoli da Vivere permetterà di raccogliere fondi da devolvere allo Iom, che da 25 anni si occupa di offrire assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici del territorio. Oltre all'operato dei Babbo Natale, che potranno quest'anno avvalersi dell'aiuto dei sestieranti di Porta Solestà, sarà attivato un punto di raccolta in piazza Arringo, davanti alla Gastronomia Migliori.

Filippo Ferretti

