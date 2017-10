«È un'opera importante per tutto il centro Italia. Ci aspettiamo suggerimenti per rivisitare gli elaborati da realizzare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RINASCITAASCOLI «Senza grandi arterie, il sangue non arriva in periferia». Un'affermazione targata Graziano Delrio, ministro alle Infrastrutture, che riecheggia nella sala della Provincia di Rieti, laddove ogni riferimento è alla Salaria e ad un progetto di potenziamento tra documenti e slides che si regge su un supporto economico di 650 milioni messi in campo dal Governo. E che dovrebbe, sulla carta, riavvicinare ancora di più Ascoli e il Piceno a Roma. Proprio il ministro Delrio ci mette la faccia e, come già trapelato, apre...