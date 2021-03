È tornato a casa e sta bene l'undicenne offidano che domenica scorsa è stato vittima di un incidente mentre stava effettuando una sessione di allenamento nel crossodromo Gina Libani Repetti in località Monte Porro, nel territorio del Comune di Esanatoglia, in provincia di Macerata. Il giovanissimo, infatti, nonostante l'età, è già un affermato pilota di motocross. Domenica scorsa, appunto, mentre era sulla pista di Esanatoglia ad allenarsi in vista della stagione sportiva 2021, è caduto, fortuitamente, dopo l'atterraggio di un salto. Immediati i soccorsi portati dal personale che era in servizio sul posto, poi è stato subito stabilizzato dal personale dell'ambulanza del 118 di Matelica. È stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza di Marche soccorso che ha effettuato il trasporto all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Tanta la paura e l'apprensione, soprattutto, da parte dei familiari. Dopo tutte le cure e gli accertamenti effettuati, nulla è risultato di grave. Il nostro baby campione è rimasto sempre cosciente, ma, avendo riportato un forte trauma alle vertebre, dovrà stare a riposo a casa per alcuni giorni.

