È stato trasportato in eliambulanza dove è arrivato in codice rosso, l'escursionista che nel primo pomeriggio di ieri si è ferito gravemente sul Monte Vettore. I soccorsi sono scattati ieri intorno alle 14,30 quando l'appassionato di montagna che stava percorrendo il sentiero che da Forca di Presta passa per il Rifugio Zilioli e consente di raggiungere il Lago di Pilato, giunto nella zona delle Roccette, è scivolato perdendo l'equilibrio, ferendosi gravemente. Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Arquata e quella partita da Ascoli con gli esperti in tecnica Saf (Speleo Alpino Fluviale), dei volontari del soccorso alpino e del personale del 118. È stata richiesta anche l'intervento dell'eliambulanaza con Icaro2 che pochi minuti dopo è arrivato proprio nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Il personale ha bordo ha provveduto a fornire le prime cure al ferito, a immobilizzarlo e stabilizzarlo per poi caricarlo a bordo dell'elicottero che è ripartito alla volta dell'ospedale di Torrette. Qui, l'escursionista è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato dei seri traumi e le le sue condizioni, al momento, vengono definite gravi tanto da indurre io medici a riservarsi la prognosi. Purtroppo, quello di ieri, è il terzo incidente che si siè verificato nel corso del week end sul Monte Vettore.

