È stato inaugurato di recente il nuovo postamat di Maltignano a piazza Di Vittorio alla presenza del vicesindaco Monica Mancini Cilla, dell'assessore Fausto Spurio, del consigliere delegato Daniela Merlonghi insieme a Domenico Croci, storico direttore della filale di Maltignano, Patrizia Celani, attuale direttore, ed all'operatrice Sabrina Tassi. Il sindaco Armando Falcioni sottolinea l'importanza del servizio: «Ringraziamo Poste italiane per la pronta risposta alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale e per l'opportunità fornita alla nostra comunità di una struttura fondamentale. Il postamat permetterà infatti di evitare lunghe file ed assembramenti all'ufficio postale di via della Stazione, soprattutto in questo periodo di ripresa della pandemia. Inoltre sarà un servizio assai prezioso per la fascia di popolazione più anziana da sempre fidelizzata ai servizi di Poste italiane. Se ne serviranno, oltre agli utenti del capoluogo e di Caselle anche di quelli di Piane di Morro di Folignano, notoriamente afferenti ai servizi del nostro Comune». Disponibile sette giorni su sette e h24, il postamat di ultima generazione, consente di effettuare operazioni di prelievo di contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento di utenze e bollettini di conto corrente postale.

