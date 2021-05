È stato illustrato lunedì a Mozzano, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell'assessore Donatella Ferretti, del consigliere comunale di Noi di Ascoli Emidio Premici e di numerosi cittadini (in foto), il progetto di toponomastica del Comune, dedicato alla frazione. L'opera, la cui delibera sarà portata a breve in giunta, colmerà un'annosa lacuna presente nel territorio di Mozzano. Ad oggi, infatti, la zona è sprovvista di indirizzi specifici ed è suddivisa in due macro-aree: frazione Santa Maria in Capriglia per la parte ad est del Tronto e frazione Mozzano per la parte ad ovest. A questo si aggiunge la disordinata numerazione civica degli edifici. «Questo vuoto porta gravi disagi in paese ha spiegato durante l'incontro Premici - a partire dal ritardo dei mezzi di soccorso, ai postini e ai corrieri». Un passo fondamentale per Mozzano che nelle prossime settimane vedrà finalmente le proprie vie e piazze nominate. Ma c'è di più: «Ho voluto impegnarmi per questo progetto prosegue il consigliere che ritengo speciale per vari motivi. Prima di tutto, grazie alla fiducia del sindaco e dell'assessore Ferretti, è nato come una proposta dal basso: per la sua stesura sono state coinvolte alcune memorie storiche del paese, come il professor Giuliano Cipollini. È un progetto fortemente identitario: tutte le intitolazioni derivano da fatti, personaggi e tradizioni legate al territorio. Si pensi all'influenza della storia del paese con via Romana, via delle Saline, via del Castello e scalinata del Vecchio Comune; o a quella del brigantaggio preunitario, con strade dedicate agli ufficiali Giovanni Piccioni, Marco Tedeschi e Angelo Zannettelli, passando per personaggi più recenti come il priore Don Antonio Firmani e l'industriale Luigi Di Re e toponimi legati ai costumi come via della Ciuca, via della Fiera, via del Canneto; poi quelle dedicate ai santi Cosma e Damiano e agli artisti quali Marcello Fogolino e Nicola Filotesio (Cola dell'Amatrice, ndr). Infine per il grande lavoro di squadra: ringrazio gli uffici comunali, in particolare la dirigente Alessandra Cantalamessa, Maurizio Piccioni e il responsabile del Servizio anagrafe Alberto Pieroni». Infine, il sindaco ha annunciato che la palestra della scuola sarà intitolata a Damiano Ciannavei, ex consigliere comunale.

