CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E proprio al fine di procedere alla demolizione è stato preventivamente acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali con il quale si è accertata l'insussistenza dell'interesse culturale degli immobili oggetto di demolizione. Inoltre, è stato acquisito anche il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche con prot.n. 4596 del 22.03.2016 che ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Oltre alla creazione di circa 90 stalli per le auto, sono previsti anche spazi per...