È morto Ferretti, cantore dell'Ascoli

LA SCOMPARSA

ASCOLI È morto nella tarda mattinata di ieri il giornalista professionista Bruno Ferretti. Il 17 ottobre avrebbe compiuto 67 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 16,30 nella chiesa di Sant'Agostino. Con la scomparsa di Bruno Ferretti il giornalismo, non solo ascolano, perde un punto di riferimento. Fu il principale cantore dell'epopea dell'Ascoli calcio, del Presidentissimo Costantino Rozzi e di Carletto Mazzone (suo zio) e fin quando la malattia, che da qualche anno lo tormentava e che combatteva con coraggio e dignità senza mai abbattersi, ha piegato la sua forte tempra, ha seguito le gesta del Picchio. E probabilmente ieri sera avrebbe gioito all'exploit a Cittadella dei suoi bianconeri.

L'inizio

Bruno Ferretti aveva lo sport nel suo dna, passione ereditata dal padre ciclista a livello nazionale. Ha iniziato la sua carriera giornalistica, giovanissimo, ad appena venti anni. A scoprirne le doti fu Carlo Paci, caposervizio della redazione ascolana de Il Messaggero, che lo spronò a intraprendere la professione giornalistica, dapprima come collaboratore nel 1973 e poi da professionista nel 1976. È stato poi caposervizio della redazione di Ascoli e poi dello sport fino al pensionamento nel 2015. Ma andò in pensione anagraficamente, non con la testa, perchè proseguì come collaboratore al Corriere Adriatico per poi dedicarsi al web, fondando, assieme ad altri, il sito Cronachepicene.it.

L'Ascoli

Il nome di Bruno Ferretti è legato indissolubilmente alle sorti dell'Ascoli calcio che seppe raccontare con minuzia di particolari, entusiasmo e anche vis polemica, quando era opportuno, nei momenti cruciali di una stagione calcistica. Ma più che critiche erano suggerimenti perchè il primo tifoso bianconero, in fondo, era proprio lui. Bruno Ferretti era forse uno dei pochi giornalisti che conosceva a menadito le caratteristiche tecniche di quasi tutti i calciatori. Una qualità che forse aveva ereditato dallo zio Carletto che era solito appuntarsi su un quaderno pregi e difetti di ciascun giocatore. Brillante oratore, leale, collaboratore di La Stampa e Ansa, aveva anche scritto libri a cominciare da quello sull'Ascoli dei record del 1978, ottenendo anche premi e riconoscimenti. Fu tra i promotori della storica Radio Cento Torri ed ultimamente era opinionista a Vera Tv.

Gli incarichi

Parallelamente all'attività giornalista Bruno Ferretti ha ricoperto alcuni incarichi: nel direttivo dell'Ordine dei giornalisti e consigliere dell'Ussi Marche (Unione stampa sportiva italiana) dove aveva condotto intrepide battaglie specie contro gli atteggiamenti arroganti di alcune società ma sempre con senso della misura mai in maniera urlata(«C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette» diceva Napoleone). La sua gioia di scrivere fino all'ultimo dolore serenamente sopportato, di rimanere aggrappato alla vita nonostante le traversie, continueranno ad alimentarne il ricordo nella nostra quotidianità. Addio Bruno.

Mario Paci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA