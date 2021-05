È morta Egidia Coccia la postina dei partigiani

LA SCOMPARSA

CASTEL DI LAMA È morta la partigiana Egidia Coccia. Così la ricorda l'Anpi provinciale: «Egidia fece la sua scelta giovanissima, a 19 anni abbracciò la lotta armata per la libertà, iniziando a trasportare di notte, con i somari, le armi per rifornire i partigiani fuggitivi tra il monte Ascensione e l'area di Castignano. Detta la Postina, durante la Resistenza, non solo perché recapitava documenti, ma per la sua abilità nel decodificare l'alfabeto Morse, il suo ruolo divenne ben presto insostituibile. Lo spirito combattivo, la fermezza nel condannare l'orrore del regime nazifascista, la disponibilità a condividere la memoria partigiana, sono i caratteri che hanno contraddistinto la figura di Egidia fino ai suoi ultimi giorni».

Presidente ad honorem della sezione ascolana Anpi, Egidia Coccia «con la sua vita intensa - si legge nel comunicato dell'associazione dei partigiani - pronta ad incoraggiare i giovani e a dividere con loro un messaggio di fiducia nel futuro, è stata un fulgido esempio di coerenza e coraggio, di indipendenza ed emancipazione, di ribellione ai fascismi vecchi e nuovi, per affermare sempre e comunque i valori della libertà, della solidarietà, della democrazia. Grazie, Egidia per quello che hai donato, per quello che ci hai insegnato. Ai familiari l'abbraccio dell'Anpi provinciale». I funerali si svolgeranno oggi, alle 14.30, al cimitero di Castel di Lama.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA