È l'ora dei test sierologici contattate mille persone

ASCOLI Sono partite ieri mattina, le prime chiamati per le 934 perone di dieci Comuni del Piceno individuate dall'Istat per sottoporsi ai test gratuiti per capire l'immunità dei cittadini in relazione all'infezione da coronavirus. I cittadini selezionati vengono contattati da una volontaria della Croce rossa dal numero 06 55101400. I primi prelievi, invece, dovrebbe essere eseguiti domani o al massimo giovedì. «Invitiamo i cittadini prescelti - afferma la presidente della Cri di Ascoli, Cristiana Biancucci - a collaborare al test per una questione civica visto che vengono effettuati per esclusive finalità di ricerca scientifica e per una questione personale visto che c'è chi paga per sottoporsi a tale esame».

La procedura

Dopo la chiamata, durante la quale verrà somministrato un questionario, sarà preso l'appuntamento, fissando la data in cui il cittadino selezionato dovrà recarsi al punto di prelievo indicato: ad Ascoli (via Tucci a Porta Cappuccina), San Benedetto (ambulatorio di via Tedeschi) oppure Force. Per chi è impossibilito è previsto un servizio con ambulanze mobili. La Cri ascolana ha messo a disposizione una tenda pneumatica per l'esecuzione del prelievo oltre alla propria sede adibita a sala d'attesa per i pazienti con un numero di posti a sedere adeguati all'afflusso previsto. Una task force dedicata accoglierà i cittadini sottoposti all'indagine sierologica. Il prelievo viene effettuato da uno staff di infermieri professionali, seguendo alcune fasi: accoglienza dell'utente da parte di volontari ed infermiere volontarie al centro preposto e consegna della mascherina chirurgica; identificazione dell'utente e preparazione della provetta; preparazione dell'utente al prelievo secondo linee guida sanitarie; effettuazione del prelievo ematico; etichettatura della provetta e stoccaggio del campione. Il prelievo sarà poi analizzato dal laboratorio di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Ancona.

L'obiettivo

La finalità del test è capire il livello di immunità della popolazione. Il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per finalità di ricerca scientifica sul Covid 19. I titolati al trattamento dei dati sono il Ministero della Salute e l'Istat. Una volta analizzato, il campione sarà trasferito nella banca biologica dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani e conservati per un periodo massimo di 5 anni. I dati, resi non identificabili, potranno essere usati per finalità scientifiche dall'Istituto superiore di sanità.

Pierfrancesco Simoni

