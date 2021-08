È iniziata ieri, a Castignano l'edizione 2021 della rassegna Fotogrammi d'arte. Due gli appuntamenti serali. Oggi, alle 19.30 da Il nostro Bar, Roberto Leonardi presenta il suo ultimo thriller all'americana Black out. Alle 21.15, in piazza Marconi, proiezione di Fortapasc con il critico cinematografico Simonme Rossi. Domani, alle 19, Pizza Sound Garden ospiterà una delle figure più esuberanti del giornalismo italiano, Serenella Bettin con il suo Contro il Coronavirus, un diario drammatico di quanto abbiamo appena vissuto. Alle 21.15, in piazza Marconi proiezione di La solita commedia con l'attore Fabrizio Biggio. Giovedì, alle 19, al Caffè del Borgo, Luca Gatti, presenta il suo romanzo storico Trentasei 36. Alle 21.15, in piazza Marconi, proiezione di Calibro 9 con il regista Tony D'Angelo. Gran finale venerdì alla birreria Arsura, dove al grido di Rete, Retee, Reteeee, sarà introdotto il telecronista Maurizio Compagnoni che racconterà la sua carriera, il suo percorso e le telecronache più appassionanti che ha realizzato; saranno ospiti anche mister Oliviero Di Lorenzo, e alcune delle neo campionesse d'Italia della Samb Beach Soccer. Info whatsapp: 339 8370941.

