È in arrivo il bus di Babbo Natale

Il Natale guarda ai bambini. È stata inaugurata la versione natalizia de L'Aiuola dell'Avis, l'angolo di verde ubicato dietro alla Cattedrale di Sant'Emidio che è stato illuminato e impreziosito da festoni da parte dei volontari dell'associazione. In occasione del Natale 2021, l'Avis comunale ha deciso di pensare ai più piccoli mediante un progetto legato al valore del dono. Presso l'aiuola adottata in corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dal Battistero e curata durante l'anno da Paolo Ulpiani, la realtà ascolana ha deciso di allestire una particolare cassetta, dove i più piccoli possono depositare le loro emozioni sotto forma di pensierini. Si tratta di un'iniziativa finalizzata ad accogliere le letterine firmate da chi sente maggiormente l'atmosfera del Natale. Nella cassetta, per l'occasione addobbata con ghirlande e lucine grazie al lavoro delle volontarie Alessandra Agostini e da Graziella Nicolai, ogni bambino potrà esprimere la propria esigenza di discostarsi dai valori materiali dalla concezione del dono e di soffermarsi invece sull'importanza del valore della condivisione e della solidarietà. L'iniziativa, sviluppata dal Gruppo Giovani dell'Avis comunale, è stata presentata e varata dalla presidente Maria Pia Mancini, affiancata dal vicepresidente Stefano Felice e dalla rappresentante del Gruppo Giovani Federica Piccinini. «Per i bambini significa poter condividere con l'Avis il clima prezioso del Natale, spiegando cosa significhi per ognuno di loro fare un regalo, comunicando quali emozioni si provano nel ricevere un dono» ha detto la Mancini poco prima del simbolico lancio di palloncini nel cielo, ricordando che dopo la consegna delle letterine, che potranno essere depositate sino al 31 dicembre, ognuno di loro riceverà una dolce sorpresa. E a proposito di premi e prelibatezze, è quasi tutto pronto per il Bus di Santa Claus, il mezzo pubblico in versione natalizia che sosterà in piazza Arringo. Si tratta di un veicolo che al suo interno riproporrà l'ambiente della casa di Babbo Natale, in cui il grande vecchio con la barba bianca vestito di rosso, affiancato da tanti elfi, accoglierà famiglie ascolane con bambini offrendo loro gadget e leccornie. Un servizio pensato dall'assessore Monia Vallesi, a disposizione dalle ore 11 alle ore 19 nelle giornate del 20 e del 22 dicembre.

Filippo Ferretti

