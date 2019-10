È già scattata la manutenzione degli immobili

LE OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Mentre si ragiona sui nuovi cantieri da avviare per la realizzazione di nuovi alloggi popolari, l'Erap ha imboccato già nei mesi scorsi anche la strada delle manutenzioni straordinarie, per risistemare e mettere a disposizione delle famiglie in attesa anche alloggi già utilizzati e da qualche tempo tornati ad essere disponibili. Alloggi che, comunque, devono essere sottoposti ad opera di riqualificazione prima di poter essere nuovamente assegnati sul territorio ascolano.. In tal senso, dopo aver avviato tutta la procedura, già a primavera si è avviato il percorso di aggiudicazione di questi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per tre lotti da 150.000 euro ciascuno sul territorio provinciale (per spesa complessiva prevista di 450.000 euro) che riguardano una consistente parte di alloggi che devono essere sottoposti, come detto, ad interventi di manutenzione straordinaria. L'Erap ha, quindi, deciso di sbloccare in tempi stretti questi interventi su una serie di alloggi popolari presenti sul territorio piceno, proprio per poter arginare la crescente emergenza, viste le difficoltà di molte famiglie. A tal proposito, l'ente aveva pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse delle imprese al fine di affidare gli interventi suddivisi in tre lotti. La procedura di gara è stata gestita, per l'Erap, direttamente dalla Provincia. L'obiettivo è quello di andare a rendere riutilizzabili quegli appartamenti che, dopo essere stati abbandonati dagli inquilini o recuperati dall'Erap a seguito di sfratti o di utilizzo abusivo, hanno problemi da sistemare. E adesso, man mano che si stanno ripristinando le condizioni necessarie per un loro utilizzo, tali alloggi si stanno rendendo disponibili per ospitare le famiglie senza una casa attualmente inserite nell'apposita graduatoria. Un recupero di abitazioni, dunque, che già a breve e medio termine sta assumendo concretezza.

