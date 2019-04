È già pronta la lista del centrodestra ma non il candidato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ELEZIONI OFFIDA Solo due, finora, le liste civiche che scenderanno in campo nella campagna elettorale per la conquista del Comune. Una, Offida solidarietà e democrazia, con candidato sindaco Luigi Massa, è già al lavoro da alcuni giorni e raggruppa le forze di centrosinistra (Mpd Prc e Pd). L'altra, Obiettivi comuni per Offida, è uscita allo scoperto l'altro ieri e presentata ai cittadini in una riunione nella sala Pertini. Essa vede unite le due forze politiche all'opposizione in consiglio comunale che sono Impegnati per Offida (ex...