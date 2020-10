«Dura lotta a manodopera illegale furti e immigrazione clandestina»

L'AVVICENDAMENTO

ASCOLI La sicurezza urbana, una efficace azione di prevenzione per quanto riguarda i reati predatori e quelli connessi all'immigrazione clandestina oltre ai controlli per la manodopera illegale soprattutto nel settore edile, metalmeccanico e manifatturiero. Saranno questi i tre pilastri su cui baserà la propria azione Alessio Cesareo, il nuovo questore di Ascoli che da pochi giorni ha raccolto il testimone da Paolo Maria Pomponio e si insediato nel Piceno.

I primi giorni «In questi primi giorni - sottolinea il questore - ho potuto constatare che questa è una provincia priva di fenomeni delinquenziali e di problemi di ordine pubblico. Me ne compiaccio con i cittadini e con le amministrazioni che hanno operato in questo territorio». In questi primi giorni, il dottor Cesareo ha avuto modo di incontrare anche i rappresentanti delle forze dell'ordine per poter condividere le prime impressioni su alcuni aspetti dell'attività che si andràò a svolgere. «Utilizzeremo i più efficaci ed efficienti strumenti di controllo e metteremo in campo un'efficace azione di prevenzione per quanto riguarda la sicurezza urbana - ha evidenziato Cesareo - e eseguiremo controlli a largo raggio per quanto riguarda la manodopera illegale. Non sono mai stati fatti fino ad ora e si tratta di una raccomandazione particolare che ci arriva dal Dipartimento e svolgeremo questa attività congiuntamente con tutte le altre forze di polizia ». Per quanto riguarda poi i controlli in relazione all'emergenza sanitaria, l'intenzione è quella di normalizzare l'attività di controllo come ordinari. «Per quanto riguarda i comuni minori ci muoveremo nel caso di segnalazioni di particolari eventi, manifestazioni e fiere che saranno meritevoli di tutela - spiega Cesareo -. Per quanto riguarda Ascoli e S. Benedetto, invece, si procederà con i controlli ordinari». Abruzzese di nascita, Alessio Cesareo arriva nel Piceno dopo aver diretto la questura di Prato. «Metterò l'esperienza maturata in Toscana sul territorio piceno» ha detto il questore.

Luigi Miozzi

