Due esplosioni e fiamme alte decine di metri

LO SPAVENTO

ALBA ADRIATICA Due esplosioni e le fiamme alte decine di metri hanno gettato un intero quartiere nel panico. Erano da poco passate le 18,30 quando due auto, parcheggiate all'interno di un cortile di un'abitazione privata di via Po, ad Alba, hanno preso fuoco. Il proprietario di una delle due vetture è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo e a dare l'allarme. Aveva da poco parcheggiato l'auto nel cortile di casa quando improvvisamente, per cause ancora in via di accertamento, il mezzo ha preso fuoco. In pochi istanti le fiamme hanno completamente distrutto la vettura: l'incendio si è anche propagato all'altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze provocando due forte esplosioni.

«Ho sentito un forte boato ha raccontato un vicino di casa senza rendermi conto di cosa stesse accadendo. Quando mi sono affacciato dal balcone ho visto le fiamme alte e ho capito che l'incendio proveniva dal cortile di un'abitazione di via Po». L'allarme è stato immediato: sul posto, in poco tempo, sono intervenute due autobotti e un'autopompa dei vigili del fuoco di Nereto che sono riusciti a domare l'incendio. «Poteva essere una tragedia hanno riferito alcuni residenti di via Po Le fiamme lambivano l'abitazione, fortunatamente l'arrivo dei vigili del fuoco è stato tempestivo». Due le auto avvolte dalle fiamme: una Dacia e una Citroen. Erano parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra e non appena l'incendio ha interessato il primo mezzo, le fiamme si sono propagate anche all'altra vettura. Nessun ferito fortunatamente e soltanto un grande spavento anche per il proprietario di una delle due auto che aveva appena completato la manovra di parcheggio: sceso dal mezzo si è accorto dell'auto che andava a fuoco riuscendo a mettersi in salvo e a dare l'allarme.

dav. cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA