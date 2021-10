Dopo più di un anno di pausa la corale solidale Avis è pronta a ripartire. Ogni mercoledì, dal 13 ottobre dalle 18.30 alle 20 nella Bottega del Terzo Settore (corso Trieste) chiunque, di qualunque età è benvenuto; l'unico requisito richiesto è il sorriso e la voglia di promuovere l'Avis. Un corso gratuito per tutti coloro che abbiano desiderio di cantare, diretto dalla maestra di canto Maria Chiara Sabbatini. Tante le esibizioni anche importanti che si sono succedute; ultima ma solo in ordine di tempo, giugno 2019 la corale solidale Avis ha partecipato al 22° International Choir Festival, una delle più grandi manifestazioni della coralità europea, con 1.250 cori e di circa 65mila coristi provenienti da 47 Paesi del mondo. Concerti in teatro, sale e chiese principali si affiancano a suggestive esibizioni all'aperto presso laghi, castelli medioevali, rifugi alpini dell'Alta Pusteria nel cuore delle Dolomiti. «Far sfilare le nostre magliette, il nostro labaro tra le strade della Val Pusteria - hanno detto i responsabili del gruppo - ci ha riempito d'orgoglio e cantare insieme a tutti i partecipanti il Va Pensiero e Il Signore delle Cime ci ha commosso profondamente».

