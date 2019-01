Dopo oltre due anni gli sfollati negli hotel preferiscono restare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST SISMA/2ASCOLI Prorogato lo stato di emergenza per il post terremoto (che altrimenti sarebbe scaduto lo scorso 31 dicembre) sono rimasti ancora quasi tutti al loro posto gli ascolani, complessivamente 72 persone appartenenti a 29 famiglie, che si trovano in alberghi o bed & breakfast dopo aver visto evacuata la loro abitazione per inagibilità . Soltanto una famiglia, rispetto alla fine dell'anno, ha trovato una sistemazione in appartamento ed ha deciso di lasciare la struttura ricettiva in cui abitava ormai da tempo proprio a causa del...