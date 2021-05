Dopo l'incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sull'asse attrezzato della zona industriale di Campolungo e che ha visto il serio ferimento di una donna, in sella assieme al marito su una moto e finita contro un furgone che stava svoltando per Marino del Tronto, ieri mattina c'è stato un altro schianto, stavolta sulla circonvallazione, proprio nelle vicinanze della caserma dei carabinieri Piermanni (esattamente in Via Bengasi nel quartiere di Porta Solestà».

Un ciclista di ottanta anni di Ascoli è stato investito da un'automobile di piccola cilindrata guidata da un ragazzo ascolano che lo ha colpito in pieno. L'anziano, per fortuna indossava regolarmente un caschetto da ciclista ma l'impatto con la vettura non è stato dei più leggeri e le conseguenze per lui non sono state di poco conto: è caduto pesantemente a terra.

Sul posto dell'incidente stradale sono giunti, oltre ai carabinieri del vicino comando provinciale, i quali hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso come da prassi, anche un equipaggio del 118 inviato dalla centrale operativa dell'ospedale Mazzoni. La segnalazione è giunta da parte di alcunu passanti che hann o visto il ciclista ferito sull'asfalto.

Gli operatori sanitari del 118 hanno prima stabilizzato l'ottantenne ma poi, per sicurezza, hanno deciso di richiedere il ricovero al trauma center dell'ospedale Torrette di Ancona.

Poco dopo è quindi atterrato l'elisoccorso Icaro proveniente dal capoluogo dorico che è giunto sul posto in pochi minuti. Il ciclista che, fortunatamente non è in pericolo in vita (salvo complicazioni) ha riportato alcune fratture, mentre l'auto coinvolta ha subito solo minimi danni con l'impatto con il ciclista.

I militari dell'Arma sono a lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente stradale e valutare tutti gli aspetti dell'accaduto.

Purtroppo in questo periodo di bella stagione, non sono infrequenti incidenti stradali di questo tipo, con le tante persone che attratte dalle giornate soleggiate, decidono di uscire in bicicletta o a piedi in tutto il territorio provinciale.

