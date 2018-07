Donato un fienile alla mamma imprenditrice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOLIDARIETÀ ASCOLI Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del fienile donato dalla Cia Confederazione agricoltori del Trentino, e coordinata dalla Cia provinciale, alla giovane allevatrice di Roccafluvione Marina Cannella titolare dell'omonima azienda agricola in località Focarine. Con le scosse del 2016 la giovane mamma e allevatrice non aveva più un luogo dove tenere al sicuro dalle intemperie e dall'umidità il fieno e i cerali che servivano a sfamare il suo bestiame in quanto era andato distrutto. La scelta era quella di...