Domenica scorsa, l'associazione Arquata Potest ha portato a termine il recupero dell'antico sentiero tra le frazioni di Piedilama e Pretare, ultimando il progetto, iniziato nel giugno 2017, del Grande anello di Arquata. Si tratta di un unico tracciato di 50km di lunghezza che si sviluppa a cavallo tra il Parco nazionale del Gran SassoMonti della Laga, partendo da Trisungo e risalendo lungo castagneti secolari per poi rientrare sul versante del Parco nazionale dei Monti Sibillini, riscendendo dalle falde del Monte Vettore lungo i pendii del Ceresa. Il tracciato attraversa le frazioni di Arquata, martoriate dal sisma ma dove finalmente iniziano a vedersi i primi cantieri prendere il via, almeno nelle zone non perimetrate. L'obiettivo di Arquata Potest è stato portato a termine dopo quattro anni, segnati da numerose difficoltà legate alle zone rosse (vuoi per il sisma, vuoi per il covid). L'opera di ripristino del tracciato tra Piedilama e Pretare è stata realizzata dai volontari Francesca Olini, Paolo Izzi, Monica Piergiovanni, Alessandro Piermarini, Marco Cappelli, Giacomo Stoppo, Lucrezia Piermarini, Sante Corradetti, Valerio Maior, Danilo Giuliani e Carlo Ambrosi, come sempre guidati dal maratoneta e scrittore Vittorio Camacci.

