Domenica la diocesi si mobilita a favore di Papa Francesco

L'APPELLOASCOLI Dopo il caso dei migranti della nave Diciotti il vescovo diocesano prende posizione anche sulla vicenda che vede sotto accusa il pontefice. «Non si era mai vista una richiesta al Papa di dimettersi, orchestrata come una vera e propria operazione mediatica e politica, sfruttando la visibilità del viaggio in Irlanda e cercando di mettere in difficoltà il santo padre nel dialogo con i giornalisti sull'aereo» afferma monsignorGiovanni D'Ercole. «Non desidero entrare nel merito delle accuse rivolte a Francesco: prendiamo sul...