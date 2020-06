Distillazione, imprenditori a confronto per trovare soluzioni alla crisi del settore

L'INCONTRO

OFFIDA «Come tutti ben sappiamo stiamo vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista sanitario e di conseguenza economico interessando tutti i settori anche quello alimentare e in particolar modo vitivinicolo».

Queste le parole con le quali il presidente della società cooperativa Vinea, Ido Perozzi, ha introdotto l'incontro con gli imprenditori di aziende vitivinicole per discutere sul decreto inerente la distillazione avanzata dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incontro è servito anche per informare su quanto discusso durante il Tavolo Vitivinicolo Regionale convocato per esaminare le comunicazioni relative alla bozza dal decreto ministeriale sulla misura nazionale di distillazione di crisi del vino per la campagna 2019/2020.

Il presidente Perozzi ha subito fatto presente quanto sia importante l'argomento per i produttori agricoli e ha rimarcato come la Vinea, insieme alla Regione Marche, sta cercando di organizzare l'evento nel migliore dei modi con la presenza degli organi competenti. All'incontro, tenutosi nel salone dell'enoteca regionale, sono intervenuti la vice presidente e assessore all'agricoltura Anna Casini che ha sottolineato il costante interesse della Regione alle tematiche che investono il mondo agricolo. Chiaro ed esaustivo è stato il dirigente regionale Marche, Roberto Luciani, che ha illustrato i vari articoli contenuti nel decreto. In sintesi, al produttore che consegna vino per la distillazione va un aiuto pari a 4 euro a grado ettolitro, di cui 2,75 euro emessi dal ministero, più 1,25 euro come integrativo regionale proveniente dai 2 milioni del fondo per lo stoccaggio e altri 2 milioni dal fondo distillazione. Per la richiesta del contributo, il produttore deve presentare il contratto di distillazione entro il 27 giugno, mentre le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 31 luglio.

