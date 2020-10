«Discariche Geta e di Relluce Fioravanti ci ha lasciato soli»

I RIFIUTI

CASTIGNANO Via libera del comune all'ampliamento della discarica Geta e Relluce? Il caso dell'ampliamento della discarica di Relluce, con la realizzazione della settima vasca per rifiuti non pericolosi, provvedimento avallato nei giorni scorsi dall'Arengo dietro il parere richiesto dalla Provincia, scatena una bufera politica.

I permessi

Il sindaco di Castignano, Fabio Polini, tira in ballo anche l'ampliamento della discarica di Geta. «Al di la dei permessi da concedere - dice il primo cittadino castignanese -, è bene ricordare che la nuova discarica può essere messa in progetto solo quando l'Ata individua le zone in cui è possibile realizzarla». Polini, quindi, non arretra di un passo. E sul fronte ampliamenti, batte i pugni sul tavolo. «Non possiamo mettere il carro davanti ai buoi - prosegue il sindaco - questo modo di procedere non è altro che arrogante ed irrispettoso nei confronti di alcuni territori. E mi meraviglio che la Provincia continui imperterrita su questa strada». Poi il primo di Castignano punta il dito contro il suo omologo ascolano, Marco Fioravanti. «Mi ricordo perfettamente - prosegue Fabio Polini- quando l'attuale sindaco, Fioravanti, insieme al sottoscritto, era presente, a suo tempo, a Vallesenzana per protestare contro l'enorme traffico di tir che trasportavano rifiuti alla discarica di Geta. Quindi oggi mi sfugge questo repentino cambio di guardia. In realtà, il mio auspicio è quello di confrontarmi con lui al più presto, per capire il motivo per cui l'amministrazione da lui guidata abbia deciso una cosa del genere».

L'ambiente

Riguardo alla discarica Geta, Polini insiste. «Se anche Ascoli va in questa direzione, vuol dire che il Comune di Castignano rimarrà da solo a dover difendere le bellezze naturalistiche della valle dei Calanchi e dell'Alto Bretta». L'implacabile primo cittadino di Castignano, che da anni si batte, insieme agli ambientalisti ascolani, affinché il parco dell'Ascensione non si trasformi un unico gigantesco immondezzaio, ricorda alle istituzioni politiche della città delle cento torri che, «riguardo all'ampliamento della discarica di Geta, il nostro comune ha già vinto un ricorso al Tar. È evidente che non esiste alcuna possibilità di ampliare l'attuale discarica. E questo è un dato oggettivo ed inequivocabile. Sul fronte, invece, della nuova discarica, mi meraviglio e mi sorprendo come ancora ci sia questo modus operandi totalmente arbitrario, in cui norme, territorio e abitanti, vengono del tutto scavalcati. Deve essere l'Ata a disporre di un piano d'ambito in cui vengono individuate le aree idonee alla realizzazione di nuove discariche », conclude Fabio Polini.

Eduardo Parente

