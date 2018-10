Discariche abusive Per via del Grano servono 10mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SMALTIMENTO ASCOLI La zona industriale ascolana è sotto attacco dei predatori dell'ambiente. Ma le armi a disposizione delle istituzioni, sembrano fare cilecca. Siamo nell'area di proprietà del consorzio industriale, da Campolungo alla zona Marino: un vero e proprio triangolo delle Bermuda in cui strisce di asfalto si trasformano, da un giorno all'altro, in discariche non autorizzate. Ripulire, però, costa. Secondo una prima stima fatta dal Consind diversi mesi fa, infatti, per la bonifica della sola via del Grano ci vogliono almeno 10...