Discarica per i rifiuti pericolosi Tornano i timori all'Alto Bretta

IL CONTENZIOSO

ASCOLI Corsa contro il tempo per evitare nuovamente una situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti della provincia. Con una lettera inviata, tra gli altri, anche al Comune di Ascoli, Palazzo San Filippo ha convocato per il 5 febbraio una conferenza dei servizi, per discutere del progetto relativo alla vasca numero 0 della Geta a Bretta Alto, che dovrebbe avere una capacità di abbancamento dei rifiuti di circa un milione di metri cubi, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Una lettera, quella trasmessa all'Arengo, che per la verità suona alquanto sibillina. Questo, perché si invita il Comune di Ascoli a presentarsi alla conferenza del 5 febbraio con la variante urbanistica approvata dal consiglio comunale. Una lettera che desta, e non per fare polemica, alcune perplessità.

La variante

La variante urbanistica chiesta all'Arengo, si rende necessaria perché il terreno dove dovrebbe essere realizzata la sesta vasca della Geta, non ha la destinazione d'uso prevista dalla normativa. Ma il problema è un altro, nel senso che una volta approvato il progetto dalla stessa conferenza dei servizi, automaticamente scatta la variante urbanistica con il cambio della destinazione d'uso e in quel caso il consiglio comunale dovrebbe solo prendere atto della variante stessa con apposita delibera. Ma i tempi, come lascia intendere l'Arengo, non sono così avanti, tanto che al Comune di Ascoli nel leggere la lettera della Provincia, sono caduti dalle nuvole. Perché come indicano alcune indiscrezioni che filtrano sempre da piazza Arringo, la procedura non è così semplice come lascia intendere, invece, l'amministrazione provinciale. Il colpo di acceleratore impresso dal presidente di palazzo San Filippo, Sergio Fabiani, si giustifica, vedendolo dal versante della Provincia, con la necessità di non arrivare a fine 2020 in una situazione di grave emergenza, come è accaduto negli anni passati, quando con un decreto di stato di emergenza per il conferimento dei rifiuti, lo stesso Fabiani firmò un decreto che autorizzava l'abbancamento dei rifiuti stessi alla Geta con il sormonto della vasca 1.

Il giallo

Ma in Comune ci vanno con i piedi di piombo e dalle stanze dell'Arengo arriva anche la notizia, se così di può chiamare, che molto difficilmente il 5 febbraio ci si presenterà alla conferenza dei servizi con la variante già approvata dal consiglio comunale. Questa presa di posizione è determinata anche e, soprattutto, dal contenzioso che da anni oppone Provincia e Comune in merito alla realizzazione della nuova vasca per il conferimento dei rifiuti. Con Palazzo San Filippo che spinge per la Geta nell'ottica di superare in maniera definitiva l'emergenza e l'Arengo che, invece, insiste per Relluce.

Relluce

E, in relazione a Relluce, bisogna precisare come stanno, ad oggi, le cose. Della vasca 6, progettata diversi anni fa e rigettata dalla Provincia su indicazioni dell'Arpam, si è arrivati fino alla presidenza del consiglio dei ministri, la quale, però, si è lavata le mani rimettendo il progetto al Suap (Sportello unico per le attività produttive) dell'Arengo, dove giace. Della vasca VDA, anche questa rigettata da Palazzo San Filippo, tutto, è nelle mani del Tar, davanti al quale la Provincia non si è, però, costituita. Una mossa, questa, un po' sorprendente per la verità. Per quanto riguarda, infine, la vasca 7 di Relluce, che dovrebbe avere una capacità di conferimento di circa 400.000 metri cubi di rifiuti, l'iter è iniziato a giugno dello scorso anno. Insomma, una situazione di impasse, mentre la data del 5 febbraio è dietro l'angolo. Quella dei 31 dicembre 2020 potrebbe far ripiombare la provincia di Ascoli nuovamente nell'emergenza dei rifiuti.

Nino Orrea

