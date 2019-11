«Disastro scuole Lavori al palo e tempo perso»

LA POLEMICA

ASCOLI «Che disastro sulle scuole del comune di Ascoli, lavori non iniziati e troppo tempo perso». Lo afferma il capogruppo del pd in consiglio comunale Francesco Ameli. «Partiamo dai fatti: il comune di Ascoli non riesce a spendere oltre 36 milioni di fondi regionali assegnati due anni fa per la messa in sicurezza delle scuole comunali con adeguamenti/demolizioni e ricostruzioni. Accade però che alcuni privati annusino l'affare e propongano all'amministrazione un partenariato pubblico privato (cooperazione tra il settore pubblico e quello privato) con investimenti pubblici (tanti fondi sisma) e privati (meno). Tutti sanno che la legge italiana non lo consente. Il sindaco Fioravanti e il suo predecessore Castelli, infatti, invece di fare le verifiche di vulnerabilità sismica (obbligatorie per legge) e mettere al primo posto la sicurezza di studenti e docenti, hanno deciso di perdere due anni di tempo per inseguire un partenariato pubblico privato oggi impossibile da realizzare. L'aspetto che più mi lascia perplesso è che ad oggi non sia stato fatto nessun confronto su come e dove fare i plessi scolastici insieme a presidi, genitori, comitato scuole sicure e la cittadinanza tutta. Come pensare di ridisegnare l'assetto scolastico di una città senza il confronto con coloro che le scuole e le città la vivono? È chiaro che un cambiamento così importante per la città dovrebbe essere condiviso con tutti perché modificare l l'ubicazione delle scuole comporta modifiche sia della viabilità e dei trasporti ma anche modifiche di tutto il settore del commercio. Ma il colmo è questo: cosa fanno Lega e M5S? Hanno la brillante idea di proporre emendamenti che modificano la norma nazionale a favore di poche imprese locali, chiedendo di non applicare il limite del 49% di risorse pubbliche per i Partenariato Pubblico Privato. I paladini del giustizialismo e degli interventi statali, ad Ascoli si piegano agli interessi privati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA