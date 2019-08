CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Diretta Rai senza vincitorema fa 536mila spettatoriIl dato auditel sulla avvincente Quintana di Ascoli, trasmessa in diretta da Rai Tre, ma interrotta sul più bello, a due turni di assalti dalla conclusione, registra 536mila spettatori per uno share pari al 5.12%. Un servizio apprezzato ma non del tutto. La signora Maria Antonietta Visco, ascolana trapiantata a Varese ed appassionata della rievocazione storica, ha fatto notare, oltre all'interruzione prima del termine, il poco spazio concesso al corteo, fiore all'occhiello della...