Differenziata a quota 65% Scende la Tari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TASSAASCOLI La Tari scende (di circa il 5%) e la raccolta differenziata aumenta. Un duplice segnale positivo arriva, sul versante rifiuti, dai documenti ufficiali dell'Arengo, legati direttamente anche a quello che sarĂ il prossimo bilancio in arrivo a breve in consiglio comunale. Documenti che mettono in vetrina sia le tariffe della tassa sui rifiuti secondo le diverse tipologie, sia i risultati raggiunti e gli obiettivi raggiunti da Ecoinnova in collaborazione con i cittadini nella differenziata col porta a porta per la quale si punta...