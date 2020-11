Dieci milioni per palazzo Saladini Pilastri

IL GIOIELLO

ASCOLI Da qualche giorno, l'agenzia immobiliare Spina e Marchei di San Benedetto ha messo in vendita l'immensa dimora nobiliare ascolana Saladini Pilastri, accompagnata da una serie di attese e di polemiche che solo un bene del genere poteva scatenare. L'aristocratica magione di corso Mazzini, voluta dal conte Lodovico Saladini Pilastri quasi due secoli fa, è dotata di un giardino con caratteristiche che farebbero impallidire anche una villa palladiana.

Nel momento in cui la comunità ascolana è venuta a conoscenza della vendita si sono moltiplicate ipotesi e discussioni in merito ad un suo futuro utilizzo. La speranza è che il Comune o un'istituzione (Fondazione?) possa acquistare e ripristinare il complesso per concerti ed eventi culturali, un polo di ricerca universitaria, scuola di cinema e di arti, uno spazio ricreativo. Un luogo che, pur essendo tutelato dalle belle arti, si spera non venga riconvertito per appartamenti. Il timore è che difficilmente si possa trovare qualcuno pronto ad investire così tanto senza un rientro immediato, visto che si vocifera di cifre che si aggirano sui 10 milioni di euro per l'acquisto e di altrettanti per un suo recupero. «Non deve accadere quanto è avvenuto con palazzo Sgariglia in corso Mazzini, prima donato alla città e poi dirottato a funzione residenziale» ricorda Gaetano Rinaldi di Italia Nostra, certo che stavolta per salvare la proprietà Saladini Pilastri debbano scendere in campo tutti: dagli ordini professionali all'università, sino alle organizzazioni sindacali. «Sono decenni che nessuno riesce a fruire di questa meraviglia della nostra città, gli ascolani vorrebbero riaprire quella porta e deliziarne» ha auspicato invece su Facebook il Coordinamento Antidegrado, temendo il prosieguo di un simile destino. E' un complesso in stile neoclassico disegnato dall'architetto Luigi Poletti, sorto nel 1848 dalle ceneri di un monastero del XIV secolo. Un capolavoro della grandezza complessiva di novemila metri quadrati, di cui solo 4 mila esterni, dotato di un giardino comprendente un suggestivo chiostro, due raffinati leoni in terracotta, antichi lavatoi dell'ex convento, un maestoso gazebo a ridosso del Tronto, un imponente colonnato, preziose statue ispirate alle 4 stagioni e un delizioso chalet estivo.

Altrettanto di valore inestimabile è la parte interna, compresa la chiesa consacrata di Sant'Egidio, dotata di un antico organo e di bellissimi affreschi sacri. Dipinti conservati anche all'interno del palazzo, che appare come uno scrigno di capolavori, firmati da artisti quali il pittore Lodovico Trasi, lo scultore Lazzaro Giosafatti, i ceramisti Emidio e Giorgio Paci. «Speriamo che un imprenditore amante del Piceno possa decidere di voler dare nuova vitalità ad un luogo pieno di storia e bellezza» ha detto Gianni Spina, il titolare dell'agenzia.

