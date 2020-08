Diciannove assunzioni al Palazzo Arengo Scattano le prove selettive per i concorsi

IL TEST

ASCOLI Via ad una proroga dall'Arengo, per alcuni lavoratori a tempo determinato, in attesa della conclusione dei concorsi che dovrebbero prendere il via (con le prove selettive) proprio entro settembre. Concorsi che dovrebbero portare a 19 assunzioni in diversi settore dell'ente. Considerando che la richiesta di una proroga per alcuni dipendenti con contratto in scadenza arriva proprio dal settore Risorse umane dell'ente che ha rappresentato l'urgenza di prorogare alcune assunzioni a tempo determinato per consentire ad alcuni uffici di non trovarsi in difficoltà.

Lo stop

Una situazione che si è creata, di fatto, a causa dell'allungamento delle procedure concorsuali a seguito del blocco delle selezioni per il Coronavirus. In tal senso, la giunta ha approvato - nell'ambito di una serie di variazioni di bilancio lo stanziamento di 40mila euro proprio per coprire le proroghe di qualche mese di alcuni dipendenti con contratto a termine.

I concorsi

Le necessità rappresentate dal settore del personale alla giunta, riguardo il prolungamento di alcuno contratti di lavoro in scadenza, ha trovato una risposta positiva e una copertura economica che dovrebbe consentire di mantenere l'efficienza degli uffici fino alla conclusione delle varie procedure concorsuali selettive. Procedure che dovrebbero essere avviate entro settembre per poi consentire l'assunzione di 19 persone a Palazzo Arengo, considerando che le domande complessive sono state circa 1500. Per arrivare alla copertura dei 19 posti individuati a Palazzo Arengo, dopo la definizione del numero di concorrenti ritenuti ammissibili ai vari bandi, si procede con l'organizzazione delle procedure di preselezione i bandi per cui siano pervenute più di 50 domande. Con la necessità di superare tutte le difficoltà legate alle norme di sicurezza per il Coronavirus, a partire dal distanziamento. In definitiva, tra settembre e i primi di ottobre si dovrebbero avviare le procedure di preselezione per poi procedere successivamente con le procedure concorsuali vere e proprie subito dopo.

Le figure

I concorsi per titoli ed esami che sono stati avviati e per i quali sono già pervenute le domande sono in totale sei: un concorso per 4 istruttori direttivi amministrativi categoria D1, di cui 3 a tempo pieno (di cui 1 riservato al personale interno) e 1 part-time al 66,66% per i settori Lavori pubblici, Cultura e Politiche sociali; un concorso per l'assunzione di 3 vigili urbani a tempo pieno (con riserva ai militari volontari congedati); uno per l'assunzione di 4 istruttori amministrativi, categoria C1, a tempo pieno (di cui 2 riservati al personale interno) per i servizi demografici, per i servizi elettorali, Personale e Ufficio protocollo; uno per 1 istruttore informatico, categoria C1, a tempo pieno, per il servizio Ced; uno per 3 istruttori direttivi tecnici, categoria D1, a tempo pieno, per i servizi Sport, Cultura e Sportello unico per l'edilizia (di cui 1 riservato al personale interno; altri per 2 posti per operai generici (categoria B, a tempo pieno) addetti alla guida di mezzi pesanti; 2 posti per collaboratori di farmacia (1 a tempo pieno e uno part-time 75%) entrambi riservati a militari volontari congedati.

Luca Marcolini

