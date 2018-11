Diabete mellito Esami gratuiti nelle farmacie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOASCOLI Le farmacie della provincia di nuovo in campo contro il diabete : da lunedì a domenica 18, in concomitanza si potranno effettuare lo screening del diabete e ricevere utili suggerimenti . Pasquale D'Avella, presidente di Federfarma Ascoli pone l'accento sul fatto che « l'annuale edizione della campagna nazionale di Federfarma riafferma che la farmacia è luogo e strumento per una efficace educazione sanitaria rivolta ai cittadini , finalizzata alla prevenzione del diabete».Prosegue « nella nostra provincia saranno 31 le...