«Deroga agli spostamenti oltre Tronto» Vagnoni si appella al Decreto Gradara

TERAMO Continua l'emergenza Covid, si riorganizzano gli ospedali e si spera che l'Abruzzo torni zona gialla dopo le feste. Così da consumare caffè al bancone e pranzare al ristorante.

I dati

Diminuisce la quantità di tamponi analizzati in Abruzzo, con una flessione del 23%. Per quanto riguarda i contagi sono 47 su circa 1.400 tamponi analizzati. Cinque di questi riguardano il Teramano. Il totale dei positivi raggiunge così quota 34.580 dall'inizio della pandemia. I morti in tutta la regione sono 9 di cui 8 nel Teramano Cresce il numero dei guariti: sono 311 in più, scende di 272 unità quello degli attualmente positivi. Intanto continua la riorganizzazione degli ospedali. All'ospedale Val Vibrata Fisioterapia sarà probabilmente trasferita nelle sedi distaccate di Nereto o Martinsicuro e lascerà spazio a una struttura Covid.Il direttore sanitario dell'ospedale Val Vibrata, Angelo Mucciconi, ne ha discusso con i sindaci: «Il nosocomio di Sant'Omero è intasato e il recupero di spazi del complesso edilizio sanitario sarebbe molto utile sia nell'ottimizzare i servizi esistenti quanto per affrontare l'emergenza». In sostanza Fisioterapia diventerebbe un mini reparto Covid situato dietro il Val Vibrata e si eviterebbe qualsiasi contatto diretto con l'ospedale stesso. Contestualmente andrebbe a naufragare l'ipotesi di un piccolo reparto di malattie infettive al piano superiore accanto a Cardiologia.

Gli spostamenti

L'Abruzzo aspetta, intanto, il 7 gennaio per capire se potrà tornare zona gialla con maggiore facilità di spostamento tra i territori. Problemi maggiori si registrano al confine fra Marche ed Abruzzo: Martinsicuro è praticamente un prolungamento delle Marche e i servizi sono spesso integrati fra le due regioni. Non potersi spostare di là o di qua dal Tronto, crea non pochi disagi. Tanto che il sindaco Vagnoni vorrebbe chiedere una deroga sulla scorta di quella ottenuta, per le Marche, da Gradara. I residenti in quest'ultima cittadina, infatti, possono spostarsi verso l'Emilia Romagna. La differenza è che il comune pesarese ha meno di 5mila abitanti. La città truentina ne conta oltre 16mila.

I mercati

Ripartono pian piano i mercati settimanali in Val Vibrata. A Civitella del Tronto il sindaco Cristina Di Pietro ha firmato l'ordinanza per la riapertura. A Sant'Egidio alla Vibrata il primo cittadino Elicio Romandini ha dato disposizione per far ripartire gli stand di commercianti del settore alimentare, agricolo e florivivaistico. A Nereto, il mercato è funziona nel consueto martedì con l'ulteriore novità che l'ente ha proceduto a nuove assegnazioni delle graduatorie. L'assessore con delega allo Sviluppo economico, Daniele D'Amario, ha fatto sapere che le vendite di fine stagione invernale partiranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni. Con la speranza di recuperare quanto perso sinora. «Si è deciso di anticipare di un giorno l'avvio dei saldi- spiega - per gli acquisti finalizzati alla festività dell'Epifania».

Gloria Caioni

