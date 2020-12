«Denunciare chi critica solo un'intimidazione»

LA POLEMICA

ASCOLI Il Pd comunale commenta l'annuncio del presidente della Ciip Giacinto Alanti di aver dato mandato ai legali della società di presentare querela nei confronti di chi ha sollevato critiche rispetto alla gestione della società. «Siamo stupiti - commentano i Dem. - Da molto tempo i cittadini della nostra provincia si lamentano della qualità dell'acqua che la Ciip eroga e questo annuncio ha l'amaro sapore dell'intimidazione nei confronti di chi si ritiene non soddisfatto del servizio ricevuto e pagato. Il presidente della Ciip dovrebbe impegnarsi per dare acqua di qualità e in tutte le ore del giorno anziché minacciare querele e confidiamo nell'impegno del cda in tal senso».

«Ci sembra opportuno stigmatizzare alcuni comportamenti del cda della Ciip - prosegue la nota - a partire dalla mancanza di lungimiranza nella ricerca di nuove fonti di approvvigionamento di qualità e nella gestione delle reti che, ci viene raccontato ad ogni occasione, sono andate in crisi con il sisma 2016. Ci si dimentica però che già dalla rottura di Tallacano del 2007, numerosi sono stati i segnali di difficoltà di fronte ai quali un'amministrazione gestita con la semplice diligenza del buon padre di famiglia avrebbe consigliato importanti investimenti di prevenzione e manutenzione straordinaria. È poi incomprensibile il motivo per il quale abbiamo assistito a un aumento del costo dell'acqua in bolletta di quasi il 100% dal 2010 ad oggi. Ciò sarebbe comprensibile se l'ente fosse in deficit economico: tuttavia, sappiamo che la Ciip gode di ottima salute finanziaria. È grave, quindi, che la Ciip intenda operare un investimento finanziario nel settore dei rifiuti quando la vera urgenza, e scopo della società, è garantire, anzitutto, una migliore e più efficiente distribuzione dell'acqua di sorgenteogni pubblico amministratore».

