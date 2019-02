Denunce dei redditi Dal terremoto in poi sono 4mila in meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTASCOLI La fotografia degli ascolani dal punto di vista dei redditi, nello scenario dei dati ufficiali aggiornati dall'Istat all'anno del terremoto, evidenzia come nel 2017 siano state 34.987, su un totale di 49.203 abitanti. Ovvero, a presentare la dichiarazione dei redditi è stato il 71% della popolazione. Con un reddito medio (tra chi ha presentato la dichiarazione) pari a 20.423 euro. Ma volendo calcolare il dato medio del reddito su tutta la popolazione, in realtà ecco che si scende ad una media di 14.522 euro a cittadino. In...