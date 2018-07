Demolizioni, arriva la svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOASCOLI Punto di svolta nello scenario edilizio della città del futuro. A mettere un punto fermo, con una variante che, anche con la spinta consistente del terremoto e dei suoi effetti negativi, è la delibera della giunta comunale che vara una nuova linea per gli edifici del secondo dopoguerra in centro storico: potranno essere demoliti (lasciando solo lo scheletro esterno) e completamente ricostruiti. E questo sarà possibile già partendo da un avviso che l'Arengo predisporrà per far sì che tutti i proprietari interessati a tale...