Deloitte premia Gabrielli per l'organizzazione

IL RICONOSCIMENTO

ASCOLI Il Gruppo Gabrielli è tra i vincitori di Best Managed Companies, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance. Valutati da Deloitte sono stati sei pillar: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, Internazionalizzazione.

«L'attenzione ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti - per i temi legati alla sostenibilità è nata diversi anni fa, con il progetto Green, in cui tutte le componenti aziendali hanno discusso sulle possibilità concrete di agire all'unisono per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in cui viviamo. Tale progetto, nato anche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, ha visto la convinta partecipazione e l'impegno di tutto il Consiglio d'Amministrazione e degli azionisti, che hanno condiviso tale strategia, la quale ha portato ad azioni specifiche, per essere in linea con il progetto Green: ad esempio, l'adozione del fotovoltaico e la certificazione dei nostri punti vendita in classe A+++». «Anche quest'anno ha aggiunto il presidente del Gruppo Gabrielli, Luca Gabrielli viene riconosciuto il nostro impegno a favore del territorio. Siamo molto orgogliosi del premio Best Managed Companies, un riconoscimento importante anche perché ci siamo imposti da anni di avere la revisione contabile, decisione che sta dando i suoi frutti».

«Congratulazioni al Gruppo Gabrielli per questo importante riconoscimento», dichiarano Ernesto Lanzillo, Private Leader per l'Italia, Grecia e Malta, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC. «Le aziende premiate in questa terza edizione hanno dimostrato non solo eccellenza, ma anche grande capacità e resilienza nell'affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA